Stand: 15.03.2023 06:47 Uhr US-amerikanische Panzer für Ukraine erreichen Bremerhaven

In Bremerhaven ist am frühen Mittwochmorgen ein weiteres Schiff mit US-amerikanischen Panzern angekommen. Nach Informationen von Radio Bremen sind die Waffen für die Ukraine als Teil des US-Hilfspakets bestimmt. Die Militärfahrzeuge sollen per Spedition weitertransportiert werden. Nach bisher unbestätigten Informationen aus Hafenkreisen werden in den kommenden Monaten insgesamt rund 150 Schiffsanläufe dieser Art in Bremerhaven erwartet. Bundeswehr und US-Armee wollten sich nicht zu den Transporten äußern.

