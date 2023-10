Stand: 17.10.2023 13:42 Uhr Twistringen: Nitrat im Brunnenwasser überschreitet Grenzwerte

In vielen Hausbrunnen im Bereich Twistringen (Landkreis Diepholz) überschreitet der Nitratwert die für Trinkwasser geforderten Grenzwerte. Das geht aus Zahlen des Vereins "VSR Gewässerschutz" hervor, der überregional Brunnenwasser untersucht. In Twistringen seien in 12 von 20 eingereichten Wasserproben aus privat genutzten Brunnen die Trinkwasser-Grenzwerte überschritten worden, teilte die Organisation am Dienstag mit. Der höchste Wert wurde in Heiligenloh gemessen. Er lag mit 162 Milligramm Nitrat pro Liter mehr als dreimal so hoch wie der Grenzwert von 50 Milligramm. Der Verein sprach von "erschreckenden Ergebnissen", die auch auf die intensive Landwirtschaft in der Region zurückzuführen seien.

