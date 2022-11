Stand: 15.11.2022 08:03 Uhr Twistringen: Bewohner und Katze aus brennendem Haus gerettet

In Twistringen (Landkreis Diepholz) hat am Montagnachmittag eine Wohnung gebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand im Obergeschoss schnell löschen. Einsatzkräfte retteten zwei Personen und eine Katze. Sie konnten mit Fluchthauben aus dem Gebäude gebracht werden. Wie es zu dem Wohnungsbrand kam, sei noch unklar. Ob die Wohnung noch bewohnbar ist, müsse ebenso noch geklärt werden. Bei dem Feuer ist laut Polizei ein Schaden in Höhe von 100.000 Euro entstanden.

