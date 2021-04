Stand: 30.04.2021 13:44 Uhr Tschau, "Sailor": Bremerhavener Seelöwe eingeschläfert

Der Zoo am Meer in Bremerhaven hat seinen Seelöwenbullen "Sailor" eingeschläfert. Er war vor 26 Jahren im Zoo geboren worden und laut Zoo inzwischen der weltweit älteste südamerikanische Seelöwenbulle. Durch eine Arthrose habe er sich zuletzt immer schwerer fortbewegen können. Als auch Medikamente ihm die Schmerzen nicht mehr nehmen konnten, habe man sich entschieden, ihn einzuschläfern, so heißt es von der Zooleitung. "Sailor" hat im Laufe seines Lebens neun Jungtiere gezeugt.

