Stand: 12.12.2020 15:28 Uhr Trunkenheitsfahrt: 14-Jähriger rammt Fahrzeuge in Achim

Ein 14-jähriger hat bei einer Fahrt mit dem Auto seiner Eltern in der Nacht zu Sonnabend ein Chaos im Landkreis Verden verursacht. Nach Angaben der Polizei streifte der Jugendliche mit dem Wagen in Achim zwei andere Fahrzeuge, zwei Garagentore und einen Zaun. Verletzt wurde niemand. Der 14-Jährige war demnach betrunken und stand unter Drogeneinfluss. Nachdem ihm eine Blutprobe entnommen wurde, wurde er an seinen Vater übergeben. Dem Jugendlichen drohen nun mehrere Strafverfahren.

12.12.2020