Stand: 04.04.2023 13:46 Uhr Trümmerfeld: Fahrschulwagen prallt frontal in Kleinwagen

Am Dienstagmittag ist ein Fahrschulwagen auf der B322 bei Stuhr-Seckenhausen (Landkreis Diepholz) in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. Laut Polizei saß in dem Fahrschulwagen kein Fahrschüler. Ein Wagen mit Anhänger versuchte der Unfallstelle auszuweichen und prallte gegen ein Verkehrsschild. Die Fahrer der kollidierten Autos, eine Frau und ein Mann, erlitten schwere Verletzungen. Der Fahrer des dritten beteiligten Fahrzeugs wurde leicht verletzt. Zahlreiche Rettungskräfte rückten an. Ein Rettungshubschrauber brachte einen Notarzt zur Unfallstelle. Die Unfallursache ist noch unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 04.04.2023 | 14:30 Uhr