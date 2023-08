Stand: 04.08.2023 10:25 Uhr Trotz Regens: Äste drohen durch Trockenheit abzubrechen

Der Landkreis Leer warnt vor sogenannten Trockenbrüchen im Evenburgpark. Auch wenn es in den letzten Wochen viel geregnet habe, sei das Wasser noch nicht oben in den Ästen und Zweigen großer Bäume angekommen, teilte der Landkreis mit. Aufgrund der vorherigen anhaltenden Hitze und der extremen Trockenheit bestehe daher im Schlosspark der Evenburg, in den Alleen und auch im Stikelkamper Wald vermehrt die Gefahr, dass Äste und Zweige abbrechen. Die Brüche könnten völlig unvermittelt und auch bei Windstille geschehen, warnt der Landkreis. Das sei zum Beispiel bereits bei einer Kastanie im Evenburgpark passiert.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 04.08.2023 | 13:30 Uhr