Stand: 16.01.2021 13:13 Uhr Polizei löst Party in Delmenhorst auf - gleich zweimal

In Delmenhorst ist die Polizei zweimal gegen eine illegale Geburtstagsfeier vorgegangen. In der Nacht zu Sonnabend hatten Anwohner eine Party mit mindestens zwölf Feiernden gemeldet. Als die Polizisten ankamen, flüchteten einige Partygäste. Die übrigen bewarfen die Beamten mit Flaschen, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin setzten die Beamten Pfefferspray ein. Die Polizei schrieb mehrere Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen die Corona-Auflagen. Ein Mann aus Berlin wurde den Angaben zufolge in Gewahrsam genommen. Am frühen Morgen rückten die Beamten erneut an, da einige der Teilnehmenden dann weiter feierten. Sie mussten das zweite Mal in dieser Nacht ein Bußgeld zahlen.

Weitere Informationen Corona-Verstöße in Niedersachsen: Mehr als 1.500 Verfahren 279 davon sind laut Justizministerium strafrechtlich relevant, in den meisten Fällen gehe es um Ordnungswidrigkeiten. (16.01.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 16.01.2021 | 13:00 Uhr