Stand: 22.10.2021 17:15 Uhr Trickbetrüger erbeuten mehrere Zehntausend Euro von Seniorin

Mehrere Zehntausend Euro hat eine 88 Jahre alte Frau in Verden an falsche Polizisten und Staatsanwälte übergeben. Die ältere Dame sei von den Tätern so unter Druck gesetzt worden, dass sie das Geld an einer Bushaltestelle im Stadtteil Eitze übergab, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Betrüger hatten am Mittwoch behauptet, dass die Tochter der Frau einen Unfall verursacht habe, bei dem ein Mensch ums Leben gekommen sei. Um Haft für die Tochter zu vermeiden, sollte die 88-Jährige das Geld zahlen. Auch die angebliche Tochter führte ein entsprechendes Telefonat mit dem Opfer. Die Polizei erhofft sich Hinweise auf einen etwa 30 Jahre alten und ungefähr 1,75 Meter großen Mann, der sich als Staatsanwalt ausgab.

