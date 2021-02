Stand: 25.02.2021 11:50 Uhr Trickbetrüger: Wasserverband warnt vor falschen Mitarbeitern

Der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband warnt vor Trickdieben im Nordwesten. In den vergangenen Tagen seien mehrere Fälle aus Ganderkesee, Berne, Damme und Hude gemeldet worden, in denen sich Männer als OOWV-Mitarbeiter ausgaben, um Zutritt in die Wohnung älterer Mitmenschen zu erlangen. Ihr Vorwand: In der Nähe sei eine Baustelle eingerichtet worden und nun müsse das Leitungswasser in der Wohnung auf Verschmutzungen untersuchen werden. In mindestens einem Fall sei Geld entwendet worden. Der OOWV weist darauf hin, dass sich sowohl seine Mitarbeiter als auch die beauftragter Fremdfirmen jederzeit ausweisen können.

