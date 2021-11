Treckerdemo: Bauern steuern Edeka-Lager in Wiefelstede an Stand: 18.11.2021 09:59 Uhr Im Konflikt um Lebensmittelpreise mit großen Handelsketten wollen Landwirte heute erneut an einem Edeka-Lager im Landkreis Ammerland demonstrieren. Agrarministerin Otte-Kinast rief zum Dialog auf.

Am Nachmittag wollen Landwirte mit ihren Traktoren an dem Lager in Wiefelstede auffahren, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Organisiert wird der Protest von den Initiativen Land schafft Verbindung und Freie Bauern. Sie beklagen, dass trotz steigender Lebensmittelpreise immer weniger Geld auf den Höfen ankommt. Zu der Aktion sind auch Edeka-Manager zu einer Diskussion eingeladen. Den Organisatoren zufolge haben Edeka, Aldi, Lidl und Rewe nach Monaten intensiver Lösungssuche vor einigen Wochen die Zusammenarbeit ohne konkrete Zugeständnisse eingestellt.

Otte-Kinast will einen gesellschaftlichen Dialog

Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast rief unterdessen zum gesellschaftlichen Dialog mit den Landwirten auf. "Es sollen sich alle beteiligen", sagte die CDU-Politikerin. Die Bauernproteste seien Ausdruck wachsender Ansprüche an die Landwirte. Im vergangenen Winter gab es viele Demonstrationen von Landwirten vor Lagern des Lebensmittelhandels.

