Stand: 07.08.2022 15:14 Uhr Treckerbrand verursacht Verkehrschaos auf der B215 bei Verden

Ein brennender Traktor samt Strohballen-Anhänger hat am Samstag nördlich von Verden einen mehrstündigen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst und zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Das Gespann war nach Angaben der Polizei vom Sonntag auf der Bundesstraße 215 nahe der Anschlussstelle zur Autobahn 27 in Brand geraten. Etwa 50 Einsatzkräfte aus verschiedenen Gemeinden rückten zum Löschen und Absichern der Brandstelle aus. Rund um die Auffahrt zur A27 kam es auf der Straße zu einer rund achtstündigen Sperrung. Die Beamten sprachen von "teilweise chaotischen Zuständen". Verletzte gab es nicht. Der Schaden soll laut Schätzungen bis zu 50.000 Euro betragen. Als Ursache vermuten Experten ein Defekt am Getriebe des Treckers.

