Trecker rollen nach Berlin: Demo für faire Preise Stand: 25.01.2021 11:54 Uhr Landwirte wollen morgen in Berlin gegen die Agrarpolitik und niedrige Preise demonstrieren - auch Bauern aus dem Landkreis Diepholz und der Region Oldenburg-Ostfriesland sind auf dem Weg.

Auch Dieter Rempe aus Wagenfeld (Landkreises Diepholz) war vor einigen Wochen dabei, als Landwirte bei Aldi in Weyhe für faire Preise demonstrierten. Getan hat sich seiner Meinung nach seitdem viel zu wenig. Deshalb fährt er heute mit mehreren Dutzend Kollegen aus dem Landkreis Diepholz in die Hauptstadt. Die hohen Standards in der Lebensmittelproduktion in Deutschland müssten auch gerecht bezahlt werden, lautet eines der Anliegen der Bauern.

200 Bauern aus dem Raum Oldenburg-Ostfriesland

Die Forderung unterstützt auch Landwirt Jan-Bernd Stolle aus Großenkneten im Landkreis Oldenburg. Er glaubt, dass sich allein aus dem Raum Oldenburg-Ostfriesland mehr als 200 Bauern an dem Protest in Berlin beteiligen werden. Die Demonstration soll morgen vor dem Bundeslandwirtschafts- und dem Umweltministerium starten.

Mahnwache in Hannover

Unterdessen hat die Bewegung "Land schafft Verbindung" zu einer Mahnwache zwischen den niedersächsischen Ministerien für Landwirtschaft und Umwelt in Hannover aufgerufen. Seit Sonntagmorgen protestieren dort Landwirte unter anderem gegen die Düngeregeln. Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) und Umweltminister Olaf Lies (SPD) haben angekündigt, am Nachmittag gemeinsam das Gespräch mit den Demonstrierenden zu suchen.

