Stand: 15.04.2023 13:36 Uhr Trecker fährt Schüler an - 13-Jähriger wird schwer verletzt

Ein 13-jähriger Junge ist am Freitag in Bruchhausen-Vilsen (Landkreis Diepholz) bei einem Unfall mit einem Traktor schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war ein 34-Jähriger mit seinem Trecker auf der Straße Homfeld in Richtung Homfelder Straße unterwegs. In Höhe einer Bushaltestelle erfasste er den Jungen, der gerade aus einem Schulbus ausgestiegen war und hinter dem Bus offenbar die Straße überqueren wollte. Ein Rettungshubschrauber musste den Schüler laut Polizei mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus fliegen. Der Traktorfahrer erlitt einen Schock.

