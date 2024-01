Trecker-Demo: Landwirte wollen Städte im Nordwesten lahmlegen Stand: 04.01.2024 19:29 Uhr Wegen der Sparpläne der Bundesregierung haben Bauernverbände zu einer Sternfahrt nach Bremen aufgerufen. Rund 1.000 Landwirte aus Niedersachsen und Bremen werden am 8. Januar mit ihren Treckern erwartet.

Zudem seien Aktionen mit Treckern in weiteren Städten wie Cloppenburg, Wiesmoor (Landkreis Aurich) und Emden geplant, sagte der Geschäftsführer des Bremischen Landwirtschaftsverbands, Christian Kluge. Autofahrende müssten im Laufe des Montags mit Staus und längeren Wartezeiten rechnen, warnen die Landvolk-Verbände in der Region.

Mehr als 300 Trecker und Unimogs am Donnerstag in Göttingen

Mit mehr als 300 Traktoren und Unimogs waren Landwirte bereits am Donnerstag nach Göttingen gefahren. Die Bauern kamen unter anderem aus dem Harz, Rosdorf (Landkreis Göttingen) und Uslar (Landkreis Northeim). Der Konvoi schaffte es allerdings nicht bis in die Innenstadt, die wurde durch die Polizei abgesperrt. Neben den lautstarken Protesten der Landwirte, gibt es auch stille Proteste in Form von umgedrehten Ortsschildern unter dem Motto "Deutschland steht Kopf". Im Landkreis Friesland drehten Unbekannte nach Informationen des NDR Niedersachsen in den vergangenen Tagen unter anderem Ortsschilder im Wangerland, in Sande, in Schortens und in Zetel um.

Bundesregierung will Kürzungen teilweise zurücknehmen

Die Bundesregierung verkündete am Donnerstagnachmittag die geplante Sparpläne bei den Subventionen für Landwirte teilweise zurücknehmen zu wollen. Das niedersächsische Landvolk geht das aber nicht weit genug und kündigte an, weiter an den Protestaktionen festzuhalten.

