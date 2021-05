Trecker-Demo: Bauern gegen Ausweitung von Naturschutzgebiet Stand: 03.05.2021 11:29 Uhr Landwirte wollen heute mit einer Trecker-Sternfahrt gegen eine Ausweitung des Naturschutzgebietes Fehntjer Tief demonstrieren. Sie beklagen, dass sie die Flächen dann nicht mehr bewirtschaften können.

Ziel der am Mittag startenden Trecker-Demo ist der Kreistag in Aurich. Dort steht am Nachmittag eine Sitzung des Umweltausschusses an, in der über das Vorhaben entschieden werden soll. Mehr als 200 Trecker werden erwartet. Das Naturschutzgebiet rund um das Gewässer Fehntjer Tief gehört zu den Landkreisen Aurich und Leer. Bereits im vergangenen Jahr hatten Bäuerinnen und Bauern im Landkreis Leer gegen die Pläne protestiert. Hintergrund der Ausweitung des Gebietes sind Vorgaben der EU.

"Wir werden quasi kalt enteignet"

Im Landkreis Aurich geht es um 1.700 Hektar Land, die nun auch Naturschutzgebiet werden sollen. Für die allein dort rund 50 betroffenen Landwirtinnen und Landwirte würde dies ihren Angaben zufolge mehrere Einschränkungen nach sich ziehen: Das Düngen müsste stark eingeschränkt werden und pro Hektar dürften nur noch maximal zwei Kühe weiden. Auch dürften sie die Weiden erst ab dem Sommer mähen. Auf der anderen Seite sollen die Bäuerinnen und Bauern aber die Flächen instand halten. "Wir erhalten dafür kaum finanziellen Ausgleich. Wir werden quasi kalt enteignet", sagte Jens Soeken, Sprecher der Landwirte, dem NDR in Niedersachsen.

Landschaftsschutzgebiet als Kompromiss?

Die Bäuerinnen und Bauern schlagen vor, die Areale nicht als Natur-, sondern als Landschaftsschutzgebiet auszuweisen. Dadurch könnten sie ihre Felder weiter bewirtschaften. Der Landkreis Aurich sieht da Probleme: Die EU würde dies möglicherweise nicht anerkennen, sagte ein Sprecher.

