Stand: 13.03.2021 12:44 Uhr Transporter kollidiert mit Wohnmobil: Fahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall in Westoverledingen (Landkreis Leer) ist am Freitag der Fahrer eines Transporters schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der 18-Jährige am Nachmittag auf der Bundesstraße 70 aus ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr geraten und mit einem Wohnmobil zusammengestoßen. Danach prallte der Transporter gegen einen Baum. Der eingeklemmte Fahrer wurde von der Feuerwehr befreit und in ein Krankenhaus gebracht.

