Transporter bleibt in Bahnunterführung stecken

Rund 11.000 Euro Sachschaden sind bei einem Unfall in Barnstorf (Landkreis Diepholz) entstanden. Offenbar schätzte der 38-jährige Fahrer eines Transporters am Dienstag die Höhe seines Fahrzeugs falsch ein, wie die Polizei mitteilte. Unter einer Bahnbrücke blieb der Wagen stecken. Das Fahrzeug musste anschließend mit Hilfe eines Abschleppwagens aus der Unterführung herausgezogen werden. Bei dem Unfall wurde der Transporter erheblich beschädigt. Auch die Unterführung wurde in Mitleidenschaft gezogen, kann aber weiterhin befahren werden.

