Stand: 29.04.2022 09:10 Uhr Traktorfahrer verunglückt im Landkreis Cuxhaven

Ein Traktorfahrer ist bei einem Unfall im Landkreis Cuxhaven schwer verletzt worden. Laut Feuerwehr war der 28-Jährige in Schiffdorf am späten Donnerstagnachmittag aus unbekannter Ursache von der Straße abgekommen. Sein Trecker, mit dem er einen Gülleanhänger zog, prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Gülletank sei bei dem Unfall leer gewesen, hieß es von der Feuerwehr.

