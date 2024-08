Stand: 21.08.2024 11:40 Uhr Junger Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf A1 bei Stuhr

Bei einem Unfall auf der Autobahn 1 bei Stuhr (Landkreis Diepholz) ist am Montagabend ein Motorradfahrer gestorben. Der 22-Jährige stieß beim Wechseln des Fahrstreifens mit seinem Motorrad gegen die hintere Ecke eines Lkw, teilte die Polizei mit. Demnach sei das Motorrad daraufhin gegen die Mittelschutzplanke geprallt und sofort in Flammen aufgegangen. Ein Arzt versuchte vor Ort, den Motorradfahrer wiederzubeleben. Doch der junge Mann war laut Polizei so schwer verletzt, dass er an der Unfallstelle starb. Die A1 war ab dem Dreieck Stuhr mehrere Stunden gesperrt.

