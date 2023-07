Stand: 28.07.2023 11:50 Uhr Träger siedelt bedrohte Kiebitze für Zentralklinik-Neubau um

Damit die Zentralklinik in Uthwerdum (Landkreis Aurich) gebaut werden darf, muss vorher eine Ausgleichsmaßnahme für den Artenschutz fertiggestellt werden. Die Arbeiten dazu haben nun begonnen, teilte die Trägergesellschaft der Klinik mit. Dort, wo die die Zentralklinik entstehen soll, leben bisher bedrohte Kiebitze. Nun werde deshalb etwa fünf Kilometer entfernt in Engerhafe (Gemeinde Südbrookmerland) eine 50 Hektar große Fläche für die Bodenbrüter umgestaltet. Die Hälfte des Gebiets solle vernässt werden, so die Trägergesellschaft. Dazu werde ein flacher Erdwall errichtet, in den Gräben sollen Dämme und ferngesteuerte Pumpen den Wasserstand regulieren. Die geplante Zentralklinik soll die Krankenhäuser in Aurich, Emden und Norden ersetzen. Der Bau soll insgesamt 720 Millionen Euro kosten.

