Tourismusbranche setzt auf Öffnungen mit Schnelltests Stand: 25.02.2021 12:11 Uhr Rund vier Wochen vor dem Beginn der Osterferien in Niedersachsen hat die Tourismusbranche Wünsche für eine Öffnung formuliert. Eine zentrale Rolle sollen dabei Corona-Schnelltests spielen.

In den Tourismusregionen an der Küste und in der Lüneburger Heide haben Branchenvertreter Ideen vorgestellt, wie das Gast- und Hotelgewerbe angesichts der andauernden Corona-Pandemie wieder starten könnte. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen.

Corona-Tests an den Fähren?

Im Norden haben bereits die Landräte der Region Ostfriesland mit Vertretern der Inseln, dem Gastgewerbe, den Reedereien und der IHK über Chancen für den Osterurlaub beraten. Die Beteiligten fordern, den Tourismus insgesamt in Niedersachsen noch vor Ostern wieder zu öffnen. Denn nur die Inseln zu öffnen, sei ungerecht, sagte Aurichs Landrat Olaf Meinen (parteilos). Ein Osterurlaub mit negativem Corona-Test müsse ihrer Ansicht nach möglich sein. So könnte zum Beispiel an den Fähren zu den Inseln kontrolliert und auch getestet werden, ebenso vor Hotels.

Heide-Touristiker: Hygienekonzept nachgeschärft

Auch im Nordosten werden die Rufe nach einer Öffnung zum Ferienstart lauter. Die Lüneburger Heide Tourismus GmbH fordert, dass Hoteliers und Gastronomen zu Ostern öffnen dürfen. Geschäftsführer Ulrich von dem Bruch sagte, man werde die Landesregierung mit einem verschärften Hygienekonzept und Schnelltests darum bitten. Kontaktloser Check-in und Hygiene hätten bereits im vergangenen Jahr gut funktioniert. Zusätzlich werde ein Lüftungskonzept eingeführt und die Gäste nur empfangen, wenn sie einen negativen Schnelltest vorlegen können. Die Heideregion tue mit weitläufigen Flächen in der Natur ein Übriges.

Voraussichtlich kommende Woche nach den Bund-Länder Beratungen am 3. März wird die Landesregierung über Öffnungen zu den Osterferien entscheiden.

