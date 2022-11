Stand: 23.11.2022 11:10 Uhr Tourismusbranche Ostfriesland in Sorge um Zukunft

Die Tourismusbranche im Bezirk der Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg (IHK) blickt besorgt in die Zukunft. "Nach einem guten Sommer für den Tourismus in Niedersachsen trübt sich die Stimmung nun ein. Energiekosten, Arbeitskosten und Personalmangel sowie sinkende Konsumbereitschaft und Nachfrage lassen die Betriebe mit Sorge auf den Winter blicken", so fasst Kerstin Kontny, Abteilungsleiterin für Tourismus bei der IHK die Ergebnisse der aktuellen Saisonumfrage Tourismus zusammen. Dabei wurden 89 Betriebe aus Hotellerie, Gastronomie und Campingwirtschaft befragt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 23.11.2022 | 13:30 Uhr