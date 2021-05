Tourismus: Ostfriesische Inseln bekommen kein Vorrecht Stand: 03.05.2021 19:21 Uhr Die Ostfriesischen Inseln werden nicht als Pilotprojekt vor anderen Regionen für den Tourismus öffnen dürfen. Das ist das Ergebnis einer Konferenz von Inselvertretern und Ministerien.

Langeoogs Bürgermeisterin Heike Horn (parteilos) sprach dennoch von konstruktiven Gesprächen und einer Perspektive. "Es wird eine Pandemieverordnung geben, die für ganz Niedersachsen gilt, bei der es für die Inseln keine Ausnahmeregelung geben wird", sagte Horn nach einer Gesprächsrunde mit Gesundheitsministerin Daniela Behrens und Umweltminister Olaf Lies (beide SPD). Nach Informationen des NDR Niedersachsen gibt es Pläne im Landeskabinett, den Tourismus möglicherweise schon ab kommendem Montag landesweit in allen Regionen wieder zu öffnen. Sukzessive - wie im Stufenmodell vor einem Jahr. Und mit negativem Corona-Test. Das soll nun Thema unter den Ministern sein, entschieden sei aber noch nichts, heißt es. Am Dienstag ab 11.30 Uhr will sich die Landesregierung zu den Plänen äußern. NDR.de überträgt live.

Insel-Konzept als Vorbild

Auch wenn die Inseln kein Vorrecht bei der Öffnung des Tourismus bekommen: Bei den Öffnungsschritten soll auf zentrale Punkte des Konzepts, wie etwa eine umfassende Teststrategie und ein digitales Kontaktnachverfolgungssystem, zurückgegriffen werden. Das Konzept sei von allen Seiten als "sehr gut erachtet worden", sagte Horn. Es werde aber nicht eins zu eins umgesetzt. Umweltminister Lies hatte lobende Worte für das Konzept: "Ich bin überzeugt, dass sich ein ganz großer Teil davon, auch in der nächsten Verordnung schon wiederfindet und sicherlich auch in folgenden Verordnungen, die wir noch erarbeiten."

Doppelte Teststrategie

Das Öffnungskonzept sieht vor, dass Übernachtungsgäste zunächst bei der Anreise einen negativen Antigen-Schnelltest oder PCR-Test vorlegen müssen - ansonsten kommen sie nicht auf die Inseln. Zwei Tage nach der Anreise sollen die Gäste dann noch einmal getestet werden. Erst mit einem weiteren negativen Ergebnis können sie dann alle touristischen Angebote nutzen, etwa in der Außengastronomie essen und trinken oder auch Freizeitangebote wahrnehmen.

Tagesausflügler zunächst außen vor

Zum Konzept gehört auch, dass neben den Übernachtungsgästen ebenfalls die Insulanerinnen und Insulaner sowie Beschäftigte im Tourismus getestet werden. Tagesausflügler sollen dagegen erst später wieder auf die Inseln kommen dürfen. Das sei der zweite Schritt der Öffnungsphase, hieß es.

Dehoga: "Es muss sich auch wirtschaftlich lohnen"

Dehoga-Vizepräsidentin Birgit Kolb-Binder zeigte sich erleichtert, dass die Politik offenbar endlich mit dem Tourismus plane. Aber sie sei auch enttäuscht, dass die Branche nur ein Stück weit öffnen dürfe. Es müsse sich auch wirtschaftlich lohnen, sagte Kolb-Binder.

Parallelen zu Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein hat seit Mitte April den Tourismus unter strengen Auflagen in einzelnen Modellregionen hochgefahren. In Niedersachsen sorgt das für Wehmut. Die Modellprojekte im Nachbarbundesland unterschieden sich "nicht wesentlich" von dem, was die Ostfriesischen Inseln planten, sagte Göran Sell, Geschäftsführer der Marketinggesellschaft der Ostfriesischen Inseln. Eine Wettbewerbsverzerrung sei zu befürchten.

