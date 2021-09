Stand: 24.09.2021 07:42 Uhr Tourismus: Nordseeküste soll "Premiumstandort" werden

Die Tourismusbranche an Niedersachsens Nordseeküste von der niederländischen Grenze im Westen bis zur Elbe im Osten will künftig stärker kooperieren. Die dafür neu geschaffene Tourismusagentur Nordsee GmbH (Tano) soll heute Vormittag vorgestellt werden. Mit ihr wollen die Touristiker den Angaben nach "die bedeutendste Urlaubsregion in Deutschland zu einem Premiumstandort" weiterentwickeln. Sieben niedersächsische Landkreise und die Stadt Bremerhaven sind an der Tano beteiligt, dazu die regionalen Tourismusgesellschaften für Ostfriesland und für die Ostfriesischen Inseln.

