Stand: 28.09.2020 19:00 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Toter in Sedelsberg: Verdächtiger festgenommen

Nach dem Fund eines Toten im Landkreis Cloppenburg ist ein 29-Jähriger festgenommen worden. Der Mann steht im Verdacht, verantwortlich für den Tod des 51-Jährigen zu sein, wie die Polizei am Montag mitteilte. Es wurde Untersuchungshaft angeordnet. Am Sonntag hatte die Polizei erklärt, dass in dem Fall wegen eines möglichen Tötungsdelikts ermittelt werde.

Spaziergänger finden leblosen Körper

Die Feuerwehr hatte den Leichnam in Saterland-Sedelsberg im Bereich des Flusses Sagter Ems aus unwegsamem Gelände geborgen, nachdem Spaziergänger den leblosen Körper entdeckt hatten. Auch am Montag nannte die Polizei aus "ermittlungstaktischen Gründen" keine weiteren Details.

Archiv 10 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 29.09.2020 | 06:30 Uhr