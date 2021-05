Stand: 07.05.2021 07:26 Uhr Toter in Bakum gefunden - Obduktion soll Klarheit bringen

Die Polizei ermittelt im Landkreis Vechta nach dem Fund eines Toten. Der Mann war am Donnerstag in einer Gemeindeunterkunft in Bakum leblos aufgefunden worden. Seine Identität sei bislang noch nicht abschließend geklärt, teilte die Polizei am Abend mit. Auch die Todesursache ist unklar. Der Leichnam soll heute obduziert werden. Nach Informationen des NDR in Niedersachsen werden in dem Haus Asylbewerber untergebracht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 06.05.2021 | 20:00 Uhr