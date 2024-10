Stand: 28.10.2024 07:42 Uhr Toter Mann bei Löscharbeiten in Geräteschuppen entdeckt

Bei Löscharbeiten an einem Geräteschuppen in Worpswede (Landkreis Osterholz) ist am Sonntagabend ein Toter entdeckt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war die Feuerwehr dabei, im Garten eines Einfamilienhauses mit großem Aufwand einen Brand zu löschen. Die Flammen hatten unter anderem gelagertes Feuerholz erfasst. Dabei wurde in dem Gebäude die Leiche eines Mannes entdeckt. Um wen es sich handelt und wie er starb, sei noch nicht bekannt. Auch die Brandursache muss noch ermittelt werden, so die Polizei.

VIDEO: Worpswede: Leiche nach Brand in Schuppen entdeckt (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 28.10.2024 | 06:30 Uhr