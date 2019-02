Stand: 16.02.2019 12:01 Uhr

Tote Trottellummen: Suche nach der Ursache

Nach dem Tod zahlreicher Trottellummen an der Nordsee untersuchen Experten die Kadaver der Seevögel. Noch ist die Ursache für das massenhafte Sterben unklar. 13 Tiere werden in einem Veterinärinstitut des Landesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) begutachtet. Auffällig sind einer Sprecherin zufolge ein sehr schlechter Ernährungszustand, ein Mangel an Fettreserven, entzündete Mägen und eine eingefallene Muskulatur. Ungeklärt ist auch noch, warum in den Niederlanden mehrere Tausend tote Trottellummen entdeckt wurden, in Deutschland aber deutlich weniger. 100 Kadaver werden an der Universität Utrecht in den Niederlanden untersucht. Es handele sich überwiegend um junge Trottellummen, die noch unerfahren im Jagen seien. Alle seien extrem mager, sagte der Untersuchungsleiter. Möglicherweise sei ein lokaler Nahrungsmittelmangel schuld am Sterben der Seevögel.

