Tote Person im Stadtgraben in Emden gefunden

In Emden hat die Polizei eine männliche Leiche aus dem Stadtgraben geborgen. Wie die Ermittler am Sonntag mitteilten, wurde der Tote bereits am Freitag entdeckt. Das Alter und die Identität des Mannes stehen demnach noch nicht fest. Einen Zusammenhang zu einem seit Juni vermissten 81-Jährigen aus Emden gebe es jedoch nicht, sagte eine Sprecherin.

