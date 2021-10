Stand: 22.10.2021 11:00 Uhr Tote Möwe im Landkreis Aurich hatte Vogelgrippe

Bei einer toten Lachmöwe im Landkreis Aurich ist die Vogelgrippe nachgewiesen worden. Die Befunde seien Anlass für eine extrem hohe Wachsamkeit im Land, sagte Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU). Sie rief die Geflügelhaltenden dazu auf, ihre Tiere zu schützen und die Biosicherheitsmaßnahmen konsequent in den Betrieben umzusetzen. Auch in Schleswig-Holstein und in Mecklenburg-Vorpommern wurden in den vergangenen Tagen verendete, mit dem Vogelgrippe-Virus infizierte Wildvögel aufgefunden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 22.10.2021 | 13:30 Uhr