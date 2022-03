Stand: 31.03.2022 08:07 Uhr Tötungsdelikt in Weyhe: Frau stirbt nach Messerstichen

Ein Mann soll in Weyhe (Landkreis Diepholz) seine Ehefrau im Streit getötet haben. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stach der Mann am Mittwochabend in einer Wohnung mit einem Messer auf die Frau ein. Die erwachsene Tochter des Paares alarmierte daraufhin Polizei und Rettungsdienst. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Beamte nahmen den Verdächtigen in der Wohnung im Ortsteil Leeste fest. Weitere Details gaben die Ermittler zunächst nicht bekannt.

