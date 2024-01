Tötungsdelikt in Weener? 37-Jähriger stirbt in Wohnung

Stand: 28.01.2024 13:03 Uhr

In Weener (Landkreis Leer) ist am Samstagabend ein 37-Jähriger schwer verletzt in seiner Wohnung aufgefunden worden und gestorben. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einem Verbrechen aus.