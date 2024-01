Stand: 28.01.2024 08:33 Uhr Tötungsdelikt in Weener? 37-Jähriger stirbt in Wohnung

In Weener (Landkreis Leer) ist am Samstagabend ein 37-Jähriger schwer verletzt in seiner Wohnung aufgefunden worden und gestorben. Die Umstände ließen derzeit darauf schließen, dass der Mann Opfer eines Tötungsdeliktes wurde, teilten die Polizei Leer und die Staatsanwaltschaft Aurich in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Nach Polizeiangaben war gegen 17.30 Uhr ein Notruf eingegangen. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte den Schwerverletzten, der trotz Rettungsmaßnahmen noch in der Wohnung verstarb. Hintergründe sind noch unklar.

