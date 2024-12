Tötungsdelikt in Bremer Klinik: Motiv von Patientin unklar Stand: 26.12.2024 10:50 Uhr Im Klinikum Bremen-Ost im Stadtteil Osterholz ist an Heiligabend eine 62 Jahre alte Patientin getötet worden. Die Polizei nahm die mutmaßliche Täterin, ebenfalls eine Patientin der Klinik, fest.

Ein Bremer Polizeisprecher sagte am Donnerstag auf Anfrage des NDR Niedersachsen: "Es wird eine Unterbringung in der Forensik angestrebt." Erkenntnisse zum Motiv gebe es nicht. Eine 41 Jahre alte Frau steht laut Polizei in Verdacht, eine 62-jährige Patientin getötet zu haben. Das Personal der Klinik in der Züricher Straße hatte das Opfer nach der Tat zu reanimieren versucht. Erfolglos. Ein Arzt stellte schließlich den Tod der 62-Jährigen fest.

Tötungsdelikt geht Streit voraus

Polizeiangaben zufolge war es in der psychiatrischen Einrichtung zunächst zu einem Streit zwischen den beiden Frauen gekommen. Die Gründe dafür seien unklar, hieß es. Im Verlauf habe die 41-Jährige ihre Kontrahentin bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

