Stand: 06.04.2025 15:11 Uhr Tötungsdelikt in Bremen? Frau entdeckt Schwerverletzten

Ein 43-Jähriger ist in der Nacht zu Sonntag in Bremen lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Frau den Mann mit schweren Stichwunden in einer Wohnung entdeckt. Die Frau sei von ihrem 66-jährigen Nachbarn in der Nacht geweckt und in dessen Wohnung gerufen worden. Dort fand sie den Schwerverletzten und alarmierte die Rettungskräfte. Die Polizei stellte kurz darauf ein Messer als mögliche Tatwaffe in der Wohnung sicher. Der 66-Jährige wurde vorläufig festgenommen und sollte noch am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

