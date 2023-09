Stand: 12.09.2023 12:44 Uhr Tötungsdelikt in Barßel? Leiche bei Wohnungsbrand gefunden

Bei einem Feuerwehreinsatz wegen eines Wohnungsbrandes in Barßel (Landkreis Cloppenburg) ist ein 66-Jähriger in der Nacht zu Dienstag tot in seinem Bett gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass der Mann getötet und das Feuer anschließend gelegt wurde. Nach Informationen des NDR Niedersachsen hatten Ermittler neben dem Bett zwei Benzinkanister gefunden. In den Fokus der Beamten geriet ein 35-Jähriger, der zunächst geflohen war. Die Polizei konnte ihn eigenen Angaben zufolge nach Hinweisen aus der Bevölkerung im benachbarten Ramsloh (ebenfalls Landkreis Cloppenburg) vorläufig festnehmen.

