Stand: 06.01.2024 10:18 Uhr Tödlicher Unfall mit Streifenwagen: Frau stirbt an Unfallstelle

In Bremen ist bei einem schweren Verkehrsunfall mit einem Streifenwagen eine Frau ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, habe sich das Fahrzeug am Freitagabend gegen 21 Uhr auf einer Einsatzfahrt befunden. In der Kornstraße sei es zum Zusammenstoß mit dem Auto gekommen, bei der die Frau am Steuer saß. Trotz Reanimationsmaßnahmen starb die Fahrerin an der Unfallstelle. Ihr Beifahrer kam wie die beiden Polizisten aus dem Streifenwagen mit Verletzungen in Krankenhäuser. Laut Polizei waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

