Stand: 19.04.2022 07:52 Uhr Tödlicher Unfall in Westerstede: Fußgänger von Auto erfasst

Auf der Leerer Straße in Westerstede im Landkreis Ammerland ist in der Nacht zu Dienstag ein Fußgänger von einem Auto überfahren und getötet worden. Der Fußgänger soll laut Polizei ohne nach links und rechts zu schauen über die Straße gegangen sein. Eine Autofahrerin konnte nicht mehr ausweichen und erfasste die Person. Der Unbekannte starb noch an der Unfallstelle. Die Fahrbahn wurde für mehrere Stunden gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 19.04.2022 | 07:00 Uhr