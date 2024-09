Stand: 11.09.2024 10:18 Uhr Tödlicher Unfall: Auto kollidiert mit Baum

In Ganderkesee im Landkreis Oldenburg ist am Dienstagmorgen ein 65-jähriger Mann ums Leben gekommen. Laut Polizei kam er mit seinem Auto auf der Bergedorfer Landstraße von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Unfallursache ist derzeit unklar. Trotz Reanimation starb der 65-Jährige noch an der Unfallstelle. 21 Einsatzkräfte waren vor Ort. Die Bergedorfer Landstraße musste wegen der Bergungsarbeiten mehrere Stunden gesperrt werden.

