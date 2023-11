Tödlicher Unfall in Delmenhorst - Fluchtfahrzeug gefunden Stand: 23.11.2023 15:03 Uhr Nach einem tödlichen Verkehrsunfall in Delmenhorst ist das Fluchtfahrzeug gefunden worden. Die Polizei stellte den schwarzen SUV auf dem Gelände einer ehemaligen Kunststofffabrik in Oldenburg sicher.

Am Donnerstagmorgen hätten Zeugen einen verdächtigen Mercedes ML gemeldet, der am Vortag noch nicht in dem Bereich gestanden hätte, teilte die Polizei mit. Der SUV zeige eindeutige und passende Unfallspuren und sei beschlagnahmt worden, heißt es weiter. Anhand der Fahrzeugidentifikationsnummer - Kennzeichen seien an dem SUV nicht mehr angebracht gewesen - gelang es den Beamten, eine Frau aus Delmenhorst zu ermitteln, auf die das Fahrzeug zuletzt zugelassen war. Ob die Frau den Wagen gefahren ist oder eine andere Person den tödlichen Unfall zu verantworten hat, ist unklar.

Viele Hinweise über Polizei-Portal

Auf dem Hinweisportal der Polizei hatten sich zuvor zahlreiche Personen gemeldet, die auf einer Online-Verkaufsplattform ein Auto entdeckt haben, das die Schäden des mutmaßlichen Fluchtautos aufweist, wie ein Sprecher sagte. Diesem und zahlreichen weiteren Hinweisen wurde nachgegangen, hieß es am Mittwoch.

Polizei appelliert an Unfallverursacher

Laut Polizei wurden zudem Anwohner befragt, Pkw-Halteradressen überprüft und Werkstätten kontaktiert. Zeugenaussagen zufolge war die gesuchte Person zwischen 19.40 und 19.45 Uhr in dem SUV im Ziethenweg unterwegs. Der Wagen hat einem Polizeisprecher zufolge in Höhe der Nikolaus-Groß-Straße den Fußgänger erfasst, der über die Fahrbahn ging. "Nach der Kollision hat der Fahrer oder die Fahrerin von dem schwarzen SUV die Fahrt in Richtung Brendelweg fortgesetzt und ist in Richtung Riedeweg abgebogen", so der Beamte. Den sterbenden 58-jährigen Mann habe der Verursacher liegen gelassen. Für den Fußgänger kam jede Hilfe zu spät.

"Wir haben umgehend mit einem Großaufgebot nach dem flüchtigen Fahrer oder der Fahrerin gefahndet, haben diesen oder diese bislang aber nicht ausfindig machen können", sagte der Sprecher am Montag. "Der SUV hat durch den Zusammenstoß mit dem Fußgänger Teile verloren, unter anderem das Gehäuse von einem Außenspiegel. Anhand dieser Teile lassen sich Rückschlüsse ziehen auf den Fahrzeugtyp, auf das Modell und somit "hoffentlich auch auf den Verursacher oder die Verursacherin", sagte der Beamte. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (04221) 1 55 90 entgegen. Eine Ermittlungsgruppe wurde eingerichtet.

Unfall in Tempo-30-Zone im Ziethenweg

Der Unfall ereignete sich in einer Tempo-30-Zone in einem Wohngebiet. Anwohner und Angehörige hatten dem Sprecher zufolge die Polizei alarmiert, nachdem sie einen Knall gehört hatten. Daraufhin hatten sie den sterbenden Mann auf der Straße aufgefunden. Ein Kriseninterventionsteam aus der Stadt Delmenhorst und dem Landkreis Oldenburg übernahm die Betreuung der Angehörigen des Mannes und der Zeugen.

