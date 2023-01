Stand: 21.01.2023 12:05 Uhr Tödlicher Unfall auf A1: Fußgänger läuft auf die Fahrbahn

Bei einem Unfall auf der A1 bei Cloppenburg ist am frühen Samstagmorgen ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der 50-Jährige zu Fuß auf den Hauptfahrstreifen der Autobahn in Richtung Osnabrück gegangen. Warum er dies tat, blieb zunächst unklar. Der Mann wurde von einem Auto erfasst und tödlich verletzt. Die 30-jährige Fahrerin des Wagens und ihr Beifahrer erlitten einen Schock. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf 10.000 Euro. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Süden zwischen Dreieck Ahlhorner Heide und Cloppenburg über mehrere Stunden gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

