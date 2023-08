Stand: 22.08.2023 15:01 Uhr Tödlicher Unfall auf A1 - Autobahn Richtung Bremen gesperrt

Bei einem Unfall auf der A1 zwischen Vechta und Cloppenburg in Richtung Bremen ist heute Mittag ein Autofahrer gestorben. Wie die Polizei auf Anfrage des NDR in Niedersachsen mitteilte, ist die Autobahn in dem Abschnitt noch bis mindestens 17 Uhr gesperrt. Der Fahrer des Pkw war offenbar mit hoher Geschwindigkeit auf einen Lkw aufgefahren. Der Wagen habe sich unter den Anhänger des Lasters geschoben, hieß es. Die Unfallursache ist unklar. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden derzeit über die Anschlussstelle Vechta umgeleitet.

