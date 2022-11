Stand: 18.11.2022 07:21 Uhr Tödlicher Unfall: Auto erfasst Fußgängerin auf der Straße

Ein 20-jähriger Mann aus Vechta war laut Polizei mit seinem Pkw aus Carum kommend gegen 20 Uhr 30 in Richtung Bakum unterwegs. In einer Kurve hat er dann eine bislang unbekannt Frau übersehen, die im Dunkeln auf der rechten Spur ging. Es kam zum Zusammenstoß - die Frau starb noch an der Unfallstelle. Der Pkw-Fahrer und sein 19-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Die Unfallstelle war während der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Polizei muss jetzt die Identität der Fußgängerin klären und wie genau es zu dem Unfall kommen konnte.

