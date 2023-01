Stand: 01.01.2023 09:42 Uhr Tödlicher Unfall: Alkoholisierter Fahrer prallt in anderes Auto

In Goldenstedt im Landkreis Vechta ist ein Mann am Samstagabend bei einem Zusammenstoß tödlich verletzt worden. Ein weiterer wurde schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei wollte ein 57 Jahre alter Autofahrer aus Goldenstedt links abbiegen. Ein 24-Jähriger aus Cappeln überholte zeitgleich ein Auto, das hinter dem des 57-Jährigen fuhr. Der Cappelner prallte in den abbiegenden Wagen. Das Auto des Goldenstedters überschlug sich mehrfach und blieb in einem Graben auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde aus dem Wagen geschleudert und starb noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen. Der 24-Jährige prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum, der Fahrer wurde schwer verletzt. Im Krankenhaus wurde ihm laut Polizei eine Blutprobe entnommen, da er alkoholisiert gewesen sei.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.01.2023 | 07:00 Uhr