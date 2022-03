Stand: 09.03.2022 11:48 Uhr Tödlicher Unfall: 85-Jährige von Auto in Essens erfasst

Eine 85-Jährige ist bei einem Verkehrsunfall in Essens (Landkreis Wittmund) ums Leben gekommen. Die Frau hatte am Dienstagabend mit einem Rollator die Wittmunder Straße überqueren wollen und wurde dabei von dem Wagen eines 41-jährigen Autofahrers erfasst. Sie starb noch an der Unfallstelle. Die Insassen des Wagens blieben unverletzt. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer (04971) 92 65 00 zu melden.

