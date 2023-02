Stand: 15.02.2023 12:03 Uhr Tödlicher Bootsunfall Barßel wird in Hamburg neu aufgerollt

Sieben Jahre nach dem tödlichen Bootsunfall in Barßel im Landkreis Cloppenburg wird die Tragödie juristisch neu aufgearbeitet. Der Fall mit zwei Toten wird ab dem 2. März vor dem hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg neu aufgerollt. Angeklagt ist der überlebende Bootsführer aus Barßel. Im September 2021 hatte das Schifffahrtsgericht in Emden den heute 30-Jährigen wegen fahrlässiger Tötung, gefährlicher Körperverletzung und Trunkenheit zu einer Haftstrafe von einem Jahr auf Bewährung verurteilt. Außerdem soll der 30-Jährige 45.000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Sein Anwalt hatte nach dem Urteil Berufung gegen den Richterspruch aus Emden eingelegt. Bei dem Unfall vor sieben Jahren waren zwei Sportboote mit jeweils vier Insassen auf dem Barßeler Tief zusammengestoßen. Der 27-jährige Schiffsführer eines Bootes und eine Insassin kamen dabei ums Leben. Jahrelang wurde die Strafsache nicht verhandelt, weil sich kein Gericht zuständig fühlte.

