Stand: 27.08.2016 19:49 Uhr Tödlicher Bootsunfall - Barßel sagt Hafenfest ab

Noch immer ist nicht klar, was genau zu dem Unglück geführt hat, bei dem am frühen Sonnabendmorgen zwei junge Menschen ums Leben gekommen sind. Doch ganz gleich, ob Unfall oder technischer Defekt - die Tragödie hat nicht nur Angehörige und Freunde der Opfer getroffen. Auch Barßel ist geschockt. Eigentlich wollte die kleine Gemeinde im Landkreis Cloppenburg an diesem Wochenende ihr Hafenfest feiern. Bis zu 40.000 Besucher wurden erwartet. Dann die schreckliche Nachricht von dem Unglück auf dem Barßeler Tief. Zwei Sportboote kollidieren in der Nacht zum Sonnabend, jeweils besetzt mit vier jungen Menschen. Zwei von ihnen sterben, fünf werden schwer verletzt. Am Sonnabend dann die Entscheidung: Das Hafenfest wird abgesagt. Nicht unter diesen Umständen, heißt es im Ort.

Drei Beteiligte konnten das Krankenhaus wieder verlassen

Bei den Toten handelt es sich laut Polizei um eine 24-jährige Frau und einen 27 Jahre alten Mann aus Barßel. Eine der Verletzten, eine 23-Jährige, liegt nach Polizeiangaben gegenüber NDR.de weiter auf der Intensivstation und wird künstlich beatmet. Drei Beteiligte konnten das Krankenhaus demnach wieder verlassen.

Unfallopfer stehen unter Schock

Nach bisherigen Erkenntnissen waren die beiden mit jeweils vier Personen besetzten Boote vom Barßeler Hafenfest gekommen, das am Freitagabend begonnen hatte. Den ersten Ermittlungen zufolge rammte eines der Sportboote, gesteuert von einem 25-Jährigen aus Barßel, das andere, seitlich stehende Boot. Zu den tödlichen Verletzungen war es nach Polizeiangaben auf dem angefahrenen Boot gekommen. Wahrscheinlich seien die Insassen durch die Schiffsschraube am Kopf verletzt worden. Der 27 Jahre alte Bootsführer und die 24-jährige Insassin waren laut Polizei sofort tot. Die lebensgefährlich verletzte junge Frau sei nach der Einlieferung in einer Klinik sofort notoperiert worden. Zwei der verletzten Bootsinsassen hätten das Krankenhaus inzwischen verlassen können, so ein Polizeisprecher. Sämtliche Opfer stünden unter Schock. "Sie sind noch nicht vernehmungsfähig." Die Polizei geht davon aus, dass sich die beiden Gruppen kannten. Zwei Cousinen hätten in jeweils einem Boot gesessen. Die jüngste der Beteiligten ist 18 Jahre alt.

Sachverständiger soll Unfallhergang rekonstruieren

Man gehe derzeit allen Spuren nach, um herauszufinden, warum die Boote auf dem Wasser kollidiert sind, sagte eine Polizeisprecherin dem NDR. Ob die Boote zur Unglückszeit mit eingeschaltetem Licht fuhren, war am Sonnabend noch unklar. Grundsätzlich ist es erlaubt, nachts auf dem Fluss zu fahren. Die Polizei hat die beiden Boote unterdessen beschlagnahmt. In den kommenden Tagen sollen Sachverständige untersuchen, in welchem Winkel und mit welcher Geschwindigkeit die Boote aufeinander prallten. Offen ist zudem, ob bei dem tödlichen Unfall Alkohol im Spiel war. Den Opfern wurden laut Polizei Blutproben entnommen.

Betroffenheit in Barßel - Hafenfest abgesagt

Als Reaktion auf den tragischen Unfall hat der Veranstalter das Hafenfest in Barßel abgesagt. Die Gemeinde stehe unter Schock, zum Feiern sei niemandem mehr zumute, so Johannes Budde vom örtlichen Tourismusverein. "Wir sind außerstande, das fortzuführen", sagte Jens Lindstädt, der Geschäftsführer des Touristikvereins Barßel-Saterland. Das Fest sollte eigentlich bis einschließlich Sonntag stattfinden. Für das Wochenende hatte Barßel bis zu 40.000 Besucher zum Hafenfest erwartet. Auch eine Diskothek in Tange hat eine für heute geplante Veranstaltung aufgrund des Unglücks abgesagt.

Karte: Tödlicher Unfall auf Barßeler Tief

