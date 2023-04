Tödlicher Bootsunfall Barßel: Morgen Urteil im Berufungsprozess?

Stand: 11.04.2023 06:07 Uhr

Fast sieben Jahre ist der Bootsunfall mit zwei Toten in Barßel (Landkreis Cloppenburg) inzwischen her. Am Mittwoch könnte in Hamburg der Berufungsprozess gegen den Bootsführer zu Ende gehen.