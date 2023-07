Stand: 06.07.2023 16:53 Uhr Tödlicher Arbeitsunfall: Sattelzugmaschine erfasst 63-Jährigen

In Cappeln (Landkreis Oldenburg) ist am Mittwoch ein 63-Jähriger bei einem Arbeitsunfall getötet worden. Wie die Polizei Cloppenburg mitteilte, war bei Anlieferungen eine Sattelzugmaschine ins Rollen gekommen und erfasste den Mann. Er wurde so schwer verletzt, dass er am Unfallort verstarb. Wieso die Zugmaschine in Bewegung kam, ist unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 06.07.2023 | 15:00 Uhr